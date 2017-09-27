Кадыров попросил увеличить дотации Чечне из-за высокой рождаемости

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с вице-премьером Дмитрием Козаком сообщил о достигнутой договоренности по увеличению размера дотаций республике в связи с высокой рождаемостью.

«Мы также детально затронули вопрос высоких темпов роста населения Чечни за счет высокой рождаемости. Это ставит перед нами задачи, требующие оперативного решения. Они должны учитываться и при формировании бюджета. Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета. Дмитрий Николаевич заверил, что будет оказана всесторонняя поддержка и помощь», — написал он в своем Instagram.

Чечня наряду с рядом других регионов является дотационным. В ноябре прошлого года Кадыров в интервью Интерфаксу назвал «странными» попытки Минфина применить к республике единые для всех регионов стандарты финансирования.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что распределение бюджетных средств пока не завершено и говорить о том, сократится ли финансирование республики, преждевременно.

Затем, в декабре, директор департамента отраслевого финансирования Минфина Чечни Заур Дукаев заявил, что в республике остались недовольны дотациями на 2017 год. По его мнению, их объем должен был составить более 52 млрд рублей. Позже Дукаев отказался от своих слов.

Наконец, в конце июня 2017 года Силуанов рассказал об «обоюдно приемлемом» финансировании Чечни. Бюджет дотации Чечне на выравнивание бюджета был оставлен на уровне предыдущего года и составил 40,4 млрд руб.

Согласно данным Росстата, в январе–августе 2017 года в Чечне родились 19 418 детей, на 54 больше, чем за аналогичный период годом ранее (рост на 0,03%).