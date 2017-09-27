ФСБ подтвердила обнаружение в Ингушетии останков Доку Умарова

На территории Ингушетии обнаружено место захоронения главаря северокавказского подполья Доку Умарова. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает Интерфакс.

«ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — говорится в официальном заявлении силового ведомства.

Накануне неназванный источник РЕН ТВ и источники РБК в Следственном комитете (СК) сообщили о том, что в Ингушетию доставили, предположительно, останки главы запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Доку Умарова.

По словам одного из собеседников, останки Умарова обнаружили 22 сентября в Сунженском районе Ингушетии. Захоронение показал один из вернувшихся из Сирии боевиков (его задержали за участие в боевых действиях). Всего тогда обнаружили пять тел.

О смерти Доку Умарова сообщалось неоднократно. Так, о его ликвидации в апреле 2014 года объявил директор ФСБ Александр Бортников. Дважды о ликвидации Умарова сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, Умаров возглавлял «Имарат Кавказ» — организацию, которая брала на себя ответственность за теракты в московском метро в 2010 году и взрыв в аэропорту «Домодедово» в 2011 году.