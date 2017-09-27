Родственница Николая II заявила об авторских правах на «Матильду» Алексея Учителя

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова заявила, что режиссер Алексей Учитель нарушил ее авторские права на проект «Матильды Кшесинской». С соответствующим заявлением Куликовская-Романова обратилась к министру культуры Владимиру Мединскому и генпрокурору России Юрию Чайке, утверждает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Депутат опубликовала это обращение в своем фейсбуке.

«Ближайшая родственница Императора Николая Второго, нашего Святого Государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства Семьи», — написала Поклонская.

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Также Куликовская-Романова направила режиссеру Алексею Учителю претензию, в которой потребовала прекратить демонстрацию картины «Матильда» до согласования с ней материалов, на которые она является правообладателем.

«В случае нарушения моих авторских прав, оставляю за собой право на предъявление иска о защите своих авторских прав и взыскании причиненного мне материального ущерба», — говорится в претензии Куликовской-Романовой.

Напомним, депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно выступала против демонстрации картины режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Фильм Учителя «Матильда» повествует об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина выйдет в прокат 26 октября.