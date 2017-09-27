Путин сменил начальника управления по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин освободил главу антикоррупционного управления Кремля Олега Плохого от занимаемой должности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Этим же указом президент назначил Плохого первым заместителем Министра юстиции России.

Новым начальником управления президента России по вопросам противодействия коррупции Путин назначил Андрея Чоботова.

Олег Плохой является выпускником Высшей школы КГБ СССР, Андрей Чоботов также начинал карьеру в КГБ. Плохой возглавил управление по противодействию коррупции Кремля в конце 2013 года, сразу после его создания.

Чоботов с 1999 года работал в Совете безопасности России, а затем в Минобороны. В 2004 году он стал главой аппарата военного ведомства, которое тогда возглавлял Сергей Иванов. Спустя четыре года Чоботов перешел на работу в Военно-промышленную комиссию, главой которой был Сергей Иванов. В 2012 году Чоботов указом главы государства был назначен на работу в секретариат руководителя администрации президента Сергея Иванова.