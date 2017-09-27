«Победа» вдвое снизит цену на билеты и отменит бесплатный багаж

Авиакомпания «Победа» снизит стоимость базового тарифа с 999 рублей до 499 рублей, а также вместо бесплатного багажа будет перевозить бесплатно ручную кладь. Об этом РБК сообщил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

Калмыков уточняет, что размеры ручной клади ограничат до 36 х 30 х 27 см, что по габаритам похоже на небольшой ноутбук. Билеты по минимальной цене по всем направлениям начнут продавать с октября этого года.

Снижение цен у «Победы» связано с вступлением в силу нового закона, позволяющего авиакомпаниям продавать невозвратн​ые билеты без обязательного провоза багажа.

Согласно закону, право пассажиров с возвратным билетом брать багаж весом как минимум 10 кг сохраняется. При этом, согласно поправкам в Воздушный кодекс, невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.

В документе также прописано право перевозчика на расторжение договора воздушной перевозки пассажира в одностороннем порядке в связи с отказом оплатить провоз багажа, а также обязанность информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади при покупке билета.

Авиакомпания «Победа» является «дочкой» авиакомпании «Аэрофлот». У «Победы» есть 12 самолетов Boeing 737-800 с 189 местами на борту.

Максим Прошкин