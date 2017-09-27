Путин раскритиковал работу Соколова и Дворковича из-за «ВИМ-Авиа»

Президент России Владимир Путин объявил «о неполном служебном соответствии» главе Минтранса Максиму Соколову из-за ситуации с «ВИМ-Авиа», передает Интерфакс.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал президент.

Путин также указал вице-премьеру Аркадию Дворковичу на то, что тот уделяет «недостаточно внимания» транспортной отрасли. «Может быть, Вы перегружены слишком?», — добавил глава государства.

Президент потребовал предоставить список мер по урегулированию ситуации, а также предложения по повышению ответственности перевозчиков.

Накануне «Вим-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов из-за отсутствия средств для продолжения деятельности. Позднее глава министерства Максим Соколов заявил, что Минтранс не будет оказывать поддержку «ВИМ-Авиа», так как компания «практически прекратила свою работу».

В свою очередь, ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила, что прекращение чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» может затронуть до 100 тысяч российских туристов.

Позднее Росавиация сообщила, что перевозкой пассажиров, имеющих билеты «ВИМ-Авиа» на внутренних регулярных направлениях займутся семь авиакомпаний. Убытки от этих перевозок авиакомпаниям возместят из федерального бюджета — на эти цели выделено 200 миллионов рублей.

Максим Прошкин