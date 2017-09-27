Россия уничтожила последние запасы химического оружия

По распоряжению президента России Владимира Путина в стране уничтожили последний химический боеприпас, сообщает Интерфакс.

Агентство отмечает, что работы по уничтожению последнего химического боеприпаса России проводились в республике Удмуртия.

Как отмечает Интерфакс, ранее российские власти планировали завершить работу по уничтожению химических боеприпасов страны в 2020 году.

Всего в стране было уничтожено почти 40 тысяч тонн отравляющих веществ. На эти работы потратили 316 миллиардов рублей, следует из материалов Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

Ранее российские власти объявили, что уничтожили запасы отравляющих веществ: зарина, иприта и зомана. Работы по утилизации химического оружия в России начались в 1998 году.