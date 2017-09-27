Навальный пообещал подать в суд на собственника «Сиб.фм» из-за удаления новости

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил о намерении подать в суд на депутата Госдумы из Новосибирска Виктора Игнатова и владельца издания «Сиб.фм» Андрея Ксенчука за нарушение закона о СМИ. Об этом оппозиционер написал на своей странице.

Навальный считает, что именно по распоряжению Игнатова Ксенчук приказал удалить с сайта новость, анонсирующую митинг политика в Новосибирске 22 сентября 2017 года.

В свою очередь, Ксенчук считает, что ни о каком «давлении на редакционную политику» речи не идет. Собственник объяснил, что новость была удалена по просьбе «людей, которые финансово помогают изданию». Об этом он написал в фейсбуке.

Ксенчук также отметил, что увольнение главного редактора никак не связано с историей про публикацию новости о Навальном. По словам собственника, он давно хотел сменить руководителя издания.

Ранее СМИ сообщили, что главный редактор новосибирского интернет-журнала «Сиб.фм» Сергей Самойленко решил уволиться после требования собственника издания удалить новость о предстоящем митинге с участием политика Алексея Навального.