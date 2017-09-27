Интерфакс: совладелец «ВИМ-Авиа» мог покинуть Россию

Совладелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев перестал выходить на связь, потому что мог улететь в другую страну, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

«По некоторым данным, он из "Внуково" улетел в Турцию, предположительно в Стамбул», — сказал один из собеседников агентства.

Как уточнил RNS глава Росавиации Александр Нерадько, Мурсекаев не явился 27 сентября на совещание и перестал отвечать на телефонные звонки. Глава Росавиации добавил, что 27 сентября совладелец «ВИМ-Авиа» собирался выделить 50 млн рублей из собственных средств.

Накануне 10-я в списке крупных авиакомпаний России «ВИМ-Авиа», которая принадлежит Рашидe Мурсекаевe и его жене, полностью отказалась от чартерных перевозок.

Минтранс пояснил, что приостановка чартерных рейсов авиакомпании произошла из-за отсутствия у нее денег для выполнения обязательств перед пассажирами. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), ситуация с «ВИМ-Авиа» может затронуть 100 тысяч российских туристов.

Как сообщала Росавиация, перевозкой пассажиров, у которых остались на руках билеты «ВИМ-Авиа» на внутренних направлениях займутся семь авиакомпаний. Финансовые потери из-за этих рейсов авиакомпаниям возместят из бюджета — на эти цели выделено 200 миллионов рублей.

Из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» президент России Владимир Путин объявил «о неполном служебном соответствии» главе Минтранса Максиму Соколову, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу указал на то, что тот уделяет «недостаточно внимания» транспортной отрасли.

Максим Прошкин