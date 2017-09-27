Росавиация предложила ввести сбор в 10 рублей с каждого билета

Глава Росавиации Александр Нерадько предложил с каждого билета отчислять по 10 рублей для создания страхового резерва, который будет тратиться для минимизации последствий банкротства любого авиаперевозчика, сообщает Интерфакс.

По мысли Нерадько, такие меры позволят создать резерв на 1 млрд рублей, так как объем перевозок составляет около 100 млн пассажиров в год.

Глава Росавиации отмечает, что представители авиакомпаний выступают против введения такого сбора.

После того, как авиакомпания «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок, стало известно, что долги компании составили семь млрд рублей.

Для поддержания регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» из бюджета необходимо выделить порядка 200 млн рублей. Перевозкой пассажиров, имеющих билеты «ВИМ-Авиа», на внутренних регулярных направлениях займутся семь авиакомпаний.

В свою очередь, ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила, что прекращение чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» может затронуть до 100 тысяч российских туристов.

Максим Прошкин