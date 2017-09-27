Путин утвердил Сергеева на посту президента РАН

Президент России Владимир Путин утвердил на пост главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева, сообщается на сайте Кремля.

«Если вы помните, мы договаривались о том, что по каждому ключевому направлению будет создан соответствующий совет. Думаю, было бы целесообразно, чтобы поставить эту работу на практический фундамент, создать координирующий орган во главе с вами и с привлечением различных министерств, может быть, и ведомств», — сказал Путин.

По его словам, эта структура поможет координировать работу «советов по ключевым направлениям развития науки».

Директор Института прикладной физики РАН, академик Александр Сергеев был избран накануне. Ранее прошел первый тур голосования. По его итогам Сергеев стал лидером с большим отрывом, за него был подан 681 голос.

Читайте также Академия прошла второй тур. На скандальных выборах президента РАН победил физик Александр Сергеев

Напомним, 20 марта общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года.