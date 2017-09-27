Росавиация назвала сумму задолженности «ВИМ-Авиа»

Кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд рублей, передает Интерфакс со ссылкой на главу Росавиации Александра Нерадько.

При этом бухгалтерская отчетность на 1 января 2017 года показала, что перевозчик соответствовал «первой, наилучшей группе по финансово-экономической устойчивости и текущей платёжеспособности».

У авиакомпании шесть банков-кредиторов, ведущий среди них — банк «Зенит». По словам Нерадько, собственник «ВИМ-Авиа» на прошлой неделе попросил Росавиацию помочь ему с кредитованием текущей операционной деятельности.

«Мы, узнав об этой проблеме, сразу организовали совещание с кредиторами — и на этом совещании вдруг собственник заявил об утрате интереса к ведению авиационного бизнеса», — сказал глава Росавиации.

За долги самолеты авиакомпании арестованы в аэропорту Антальи и Даламан в Турецкой республике, а также в аэропорту Льеж (Бельгия). На зарубежных курортах находятся около 38 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа».

«Вчера вернули в Россию более 1 тысяси человек, сегодня вывезут из Антальи 569 человек и 329 человек перевезут из Туниса», — сказал Нерадько. Греческая компания, по его словам, перевезет сегодня 251 пассажир и 245 — завтра.

Владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, скорее всего, уехал из России.

С мая 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы. Тогда все объяснялось ремонтом самолетов. В понедельник, 25 сентября, авиакомпания объявила о прекращении чартерных рейсов из-за задолженностей перед аэропортами и поставщиками топлива. В отношении «ВИМ-Авиа» завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, компания продавала билеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.