РБК сообщило об отставке губернатора Ненецкого автономного округа

Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин написал заявление об отставке, передает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю. Официально об отставке Кошина объявят до октября.

По данным издания, в Кремле недовольны реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низкие темпы строительства социальных объектов в регионе.

На место Кошина могут назначить 49-летнего заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова. Другой кандидат на должность главы региона — заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

Ранее о возможной отставке Игоря Кошина сообщал телеканал «Дождь».

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Ранее в среду в отставку ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов и глава Красноярского края Виктор Толоконский. Накануне в отставку ушел губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин.

В Кремле серию отставок губернаторов назвали нормальной и ожидаемой. Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.