«Батенька, да вы трансформер» удалил текст о торговле наркотиками по требованию Роскомнадзора

Издание «Батенька, да вы трансформер» удалило с сайта текст «Каково быть наркоторговцем» после требования Роскомнадзора.

Речь идет о материале «Каково быть наркоторговцем», опубликованном 1 сентября 2016 года. В нем рассказывалось о студенте, который делает тайники с наркотиками в городе.

«Мы, конечно, совершенно не согласны с претензиями Роскомнадзора к этому тексту, поэтому намерены обжаловать их в суде, а заодно выяснить, где именно ведомство усмотрело пропаганду наркотиков», — сказал главный редактор «Батеньки» Григорий Туманов.

По его словам, изданию будет помогать Международная правозащитная группа «Агора».

В мае 2015 года сайт издания заблокировали из-за теста «Помогите Яровой найти наркотики». Поводом для публикации был законопроект депутата Ирины Яровой об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков.