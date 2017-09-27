The Bell: министру транспорта дали три дня на решение проблемы с «ВИМ-Авиа»

Министру транспорта Максиму Соколову дали три дня для решения проблемы с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», передает The Bell со ссылкой на источник.

Источник The Bell не уточнил, что произойдет, если Соколов не справится со своей задачей.

Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил «о неполном служебном соответствии» главе Минтранса. Президент потребовал предоставить список мер по урегулированию ситуации.

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал президент.

Кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд рублей. За долги самолеты авиакомпании арестованы в аэропорту Антальи и Даламан в Турецкой республике, а также в аэропорту Льеж (Бельгия). На зарубежных курортах находятся около 38 тысяч клиентов «ВИМ-Авиа». Владелец компании Рашид Мурсекаев уехал из России.

В отношении «ВИМ-Авиа» завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, компания продавала билеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

Ранее «Вим-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов. Позднее Соколов заявил, что Минтранс не будет оказывать поддержку «ВИМ-Авиа», так как компания «практически прекратила свою работу».