Перевозить пассажиров регулярных рейсов «ВИМ-Авиа» прекратят с 16 октября

Перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет прекращена с 16 октября. Об этом сообщается на сайте министерства транспорта.

«Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения», — советуют в Минтрансе.

В министерстве уточняют, что собственники аэропорта «Домодедово» выпустят пять самолетов «ВИМ-Авиа» во «Внуково», которые ранее были остановлены аэропортом за долги.

Представители Минтранса также договорились с аэропортами и топливозаправочными компаниями страны о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа», «топливозаправка и аэропортовое обслуживание будет гарантировано предоставлено».

Ранее СМИ сообщали, что власти страны дали три дня министру транспорта Максиму Соколову для решения проблемы с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». С критикой министра выступал президент России Владимир Путин. Он объявил Соколову «о неполном служебном соответствии».

«Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным несоответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — сказал президент.

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов из-за задолженностей перед аэропортами и поставщиками топлива. В отношении компании завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, компания продавала билеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

Совладелец авиакомпании, по некоторым данным, уехал из России. При этом кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 млрд рублей, а на зарубежных курортах находятся около 38 тысяч клиентов.

Максим Прошкин