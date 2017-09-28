В США скончался основатель Playboy Хью Хефнер

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92 году жизни в США. Об этом сообщается в одной из социальных сетей журнала.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) September 28, 2017

По словам представителя Playboy Enterprises, Хефнер умер по естественным причинам в окружении близких ему людей в своем знаменитом особняке The Playboy Mansion.

Хью Хефнер родился в 1926 году в Чикаго. Журналистскую карьеру он начал после Второй миррой войны. После увольнения из Esquire, Хефнер стал собирать деньги для открытия собственного журнала. В 1953 году в печать вышел первый номер Playboy, на обложке которого находился портрет Мэрилин Монро.

Позже в журнале печатались Хантер С. Томпсон, Джон Апдайк, Ян Флеминг, Габриель Гарсиа Маркес, Джек Керуак и Курт Воннегут. Сейчас издание выходит на разных языка, в России оно появилось в 1995 году.

Состояние Хефнера на момент смерти оценивалось в 50 млн долларов.

Максим Прошкин