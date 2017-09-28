США развернет стратегическое вооружение на постоянной основе возле Корейского полуострова

Военные США развернут стратегическое вооружение возле Корейского полуострова на постоянной основе к концу этого года, передает агентство «Ренхап» слова помощника президента Южной Кореи.

«Это поможет расширить наши оборонительные возможности», — сказал он.

Отметим, что руководство Южной Кореи уже заявляло о необходимости разместить американские системы противоракетной обороны THAAD. В Сеуле эти меры назвали «неизбежными», после ядерных испытаний, которые провела КНДР.

Однако против размещения THAAD решительно выступает Китай, так как это «подрывает доверие» и угрожает сотрудничеству сторон в вопросах урегулирования проблемы Корейского полуострова. Однако южно-корейская сторона настаивает, что американская система сможет защитить страну от ракетного удара со стороны КНДР.

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Напомним, о размещении в Южной Корее ПРО США обе стороны договорились в феврале 2016 года. THAAD должна появиться на поле для гольфа около города Кимчхон, на востоке страны.

Максим Прошкин