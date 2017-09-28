СМИ узнали подробности уголовного дела лидера «Христианского государства»

Лидер «Христианского государства» Александр Калинин отбывал наказание в Норильске в течение 8,5 лет за участие в убийстве соседки в 2002 году. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина.

Мишанина уточняет, что Калинин, согласно материалам дела, рассказал двум знакомым наркоманам, что у его соседки есть деньги.

«Сначала знакомые без него пытались попасть в квартиру — ломились в дверь, отключали свет, но женщина не открывала. Открыла только, когда постучал Калинин, так как его знала», — рассказывает пресс-секретарь суда.

После того, как мужчины попали в квартиру, они задушили женщину, украли 75 тысяч рублей и ушли. В мае 2003 года лидера «Христианского государства» приговорили к наказанию.

Представительница суда добавляет, что в январе 2003 года Калинин был осужден на 2 года условно за подделку документов, однако подробности этого дела Мишанина называть отказалась.

Напомним, 23 сентября Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина по обвинению в принуждении кинопрокатчиков к отказу от демонстрации фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

До этого активисты «Христианского государства — Святая Русь» Александр Баянов, Юрий Калинин и Денис Манталуца были арестованы по делу о поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя — Константина Добрынина. Активистов обвинили в умышленном повреждении или уничтожении имущества (статья 167 УК РФ). Баянов и Калинин признали свою вину и рассказали о совершенном преступлении.

Максим Прошкин