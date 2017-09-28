В Москве задержали экс-главу энергорынка по подозрению в крупном мошенничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали топ-менеджера En+ Group Дмитрия Пономарева в центре Москвы, его подозревают в совершении «особо крупного мошенничества» во время работы в ассоциации НП «Совет рынка», сообщает «Коммерсант».

«По нашей информации, вопросы правоохранительных органов к Дмитрию относятся к периоду его работы в НП «Совет рынка» в 2011 году, то есть до прихода в компанию», — рассказали «Новой газете» в En+ Group.

В пресс-службе Нагатинского суда Москвы уточнили, что Пономарев находится под домашним арестом до 7 ноября, ему инкриминируют статью 159 УК РФ «Мошенничество».

По информации газеты, Пономарев якобы устроил на работу жену на тот момент замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Егора Гринкевича, она на рабочем месте не появлялась, однако получала зарплату. Таким образом, было похищено около 3 млн рублей, cчитает следствие.

В свою очередь, подозреваемый выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами и возместить ущерб.

Дмитрий Пономарев является крупным представителем энергорынка России. На работу в En+ (управляет промышленными активами Олега Дерипаски) он перешел в августе 2013 года, до этого возглавлял НП «Совет рынка», которая регулирует работу энергорынка страны.

Из «Совета рынка» Пономареву пришлось уйти в конце 2011 года, уточняет «Коммерсант», после того как на тот момент премьер России Владимир Путин показательно раскритиковал ряд топ-менеджеров энергокомпаний за использование офшорных схем и аффилированность с коммерческими структурами.