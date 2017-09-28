Вашингтон планирует уничтожить запасы химоружия до 2024 года

Власти США намерены уничтожить все запасы химического оружия до конца 2023 года. Об этом сообщили РИА Новостям в Госдепартаменте США.

В американском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что «продолжают фокусироваться» на уничтожении запасов в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки).

О том, что Россия уничтожила последний химический боеприпас стало известно 27 сентября, хотя работу по уничтожению химоружия власти планировали завершить в 2020 году.

Всего в стране было уничтожено почти 40 тысяч тонн отравляющих веществ. На эти работы потратили 316 миллиардов рублей, следует из материалов Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

Уничтожение отравляющих запасов происходило в рамках обязательств по Конвенции о запрещении химоружия.

Максим Прошкин