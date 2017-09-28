Следственный комитет задержал гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа»

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерине Пантелеевой авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает Следственный комитет России.

СК также подтвердил, что владельцы компании Рашид Мурсекаев и его жена Светлана Мурсекаева покинули Россию.«В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — уточнили в ведомстве.

Дополняется