Новая газета

Следственный комитет задержал гендиректора и главбуха «ВИМ-Авиа»

Общество

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора Александра Кочнева и главного бухгалтера Екатерине Пантелеевой авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом сообщает Следственный комитет России.

СК также подтвердил, что владельцы компании Рашид Мурсекаев и его жена Светлана Мурсекаева покинули Россию.«В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения», — уточнили в ведомстве.

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Теги:
задержания, уголовное дело, авиакомпании
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