Американский дипломат Джон Теффт завершил работу в России

Посол США в России Джон Теффт возвращается на родину, так как срок его полномочий истек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого Теффта.

«Я буду скучать по возможности путешествовать по этой прекрасной стране, наслаждаясь ее природными богатствами и красотой архитектуры», — сказал Теффт.

Место Теффта займет бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман. Официально его кандидатуру президент США Дональд Трамп выдвинул в июле этого года.

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Джон Хантсман был послом США в Сингапуре в 1992-1993 годах, губернатором Юты, а с 2009 по 2011 год занимал должность посла США в Китае.

Напомним, в конце августа президент Владимир Путин назначил новым послом России в США заместителя главы МИД Анатолия Антонова.

С 2011 до 2016 года Антонов был замминистра обороны России. В военном министерстве он отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в части подготовки международных соглашений. В декабре 2016 года указом президента Анатолий Антонов был назначен заместителем министра иностранных дел.

Максим Прошкин