Адвокат получил ходатайство о прекращении дела Тинькова против Nemagia

Адвокат Александр Зинуров сообщил, что получил хадатайство о прекращении уголовного дела против видеоблогеров канала Nemagia Михаила Печерского и Алексея Псковитина, пишут «Ведомости».

«По уголовному делу получили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Со стороны Тинькова», — сообщил защитник, добавив, что получено также заявление об отказе иска в Арбитражном суде.

Читайте также Юлия Латынина: Как блогеры победили Олега Тинькова

Кроме этого, Forbes подсчитал, что состояние банкира выросло на $400 млн за период конфликта с влогерами. По данным издания, в августе состояние бизнесмена составляло $1,6 млрд, а 26 сентября — $2 млрд.

Forbes отмечает, что рост состояния Тинькова обусловлен ростом стоимости акций принадлежащего ему банка, которые за указанный период выросли с $13,15 до $17,1 за бумагу.

Однако опрошенные изданием аналитики заявили, что рост состояния Тинькова не связан с конфликтом. Так, старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим, считает, что он связан с общим подъемом интереса в России к банковскому сектору.

«Тинькофф Банк — публичная компания, и мы не можем комментировать динамику стоимости своих бумаг. При этом эта информация находится в публичном доступе по ссылке или на сайте LSE. Доля Олега Тинькова в компании раскрыта на нашем официальном сайте», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе принадлежащего бизнесмену банка.

Forbes также обращает внимание на то, что за время конфликта выросло упоминание в СМИ как самого Тинькова, так и влогеров Nemagia. Так, за полтора месяца с начала конфликта банкира и влогеров упомянули более четырех тысяч раз каждого. Совместных упоминаний из них было более 3,9 тыс. За август Тинькофф Банк упомянули более 6,5 тыс. раз.

Накануне бизнесмен отозвал все иски, в том числе о защите деловой репутации, против Nemagia без каких-либо условий, хотя ранее заявлял, что сделает это только после того, как влогеры принесут извинения его семье.

Поводом для исков стал опубликованный в августе видеоролик влогеров, в котором они, в частности, заявили, что банкир некорректно общается с сотрудниками. После выхода сюжета, в сентябре, квартиру Псковитина обыскали, а затем его вызвали на допрос в Москву по делу о клевете. Впоследствии он стал свидетелем по делу.