Информатора WADA Родченкова объявили в международный розыск

Следствие объявило в международный розыск бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает РИА Новости.

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Родченкова, теперь следствие может обратиться с запросом о его экстрадиции.

Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 201 УК России).

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Напомним, в мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию.

В России Родченкова обвинили в подделке допинг-проб, уничтожении анализов и вымогании денег с атлетов. Сам он отрицает только последнее обвинение. После этого он покинул пост главы московской антидопинговой лаборатории и переехал в США в целях безопасности.

В Кремле назвали «клеветой перебежчика» утверждения Родченкова о допинге.