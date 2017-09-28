Во Всемирном банке заявили о глобальном кризисе школьного образования

Школьное образование по всему миру находится в кризисном состоянии. Об этом говорится в докладе «Потенциал системы образования: как научиться его реализовать», подготовленным Всемирным банком.

По мнению экспертов, дети все больше времени проводят в школе (с 1950 по 2010 время на получение среднего образование увеличилось с 2 годов до 7,5), но уровень их знаний не растет.

В таких странах, как Перу и Никарагуа примерно около 60% учащихся не могут посчитать целые числа, объяснить диаграмму, в то время как в Японии, Норвегии или Австралии с этой задачей справляются больше 90% детей.

Исследователи поясняют, что жителям бедных регионов нужно больше знаний, чем жителям экономически обеспеченных частей мира для достижения материального успеха. А у детей, чьи родители более обеспечены по сравнению с другими, больше шансов реализоваться в профессиональном плане.

Во Всемирном банке поясняют, что низкая способность к обучению приводит к тому, что рабочие становятся менее квалифицированными, а значит, страна будет менее конкурентоспособна.

Специалисты организации советует тем странам, у кого проблема с образованием стоит наиболее остро, провести реформу образования.

Максим Прошкин