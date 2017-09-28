Продюсера Екатерину Воронову арестовали заочно по делу Серебренникова

Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову, фигурантку «дела Седьмой студии», передает Интерфакс.

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, Воронову объявили в международный розыск.

В начале сентября суд отправил режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств, под домашний арест. Суд принял такое решение, несмотря на поручительства российских деятелей культуры и искусства, а также готовность внести залог в размере вмененного ему ущерба.

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Ранее Следственный комитет объявил в розыск продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову. Воронову подозревают в том, что она по приказу Серебренникова разрабатывала планы мероприятий в рамках проекта «Платформа», содержавшие «заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости».

Напомним, Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств, при этом Следственный комитет несколько раз менял размер якобы причиненного им ущерба. Сейчас эта сумма составляет 68 млн рублей. Также по этому делу проходят бывшие сотрудники основанной им «Седьмой студии», бывший директор Юрий Итин и бывший бухгалтер Нина Масляева.