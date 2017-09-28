Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, сообщает пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Врио главы региона назначен Александр Цыбульский. Ранее он занимал пост заместителя главы Минэкономразвития.

Читайте также На посошок! Красноярск простился с Толоконским овацией

Накануне об уходе Игоря Кошина сообщил РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник. Он рассказал, что официально об отставке Кошина объявят до октября. Ранее о возможной отставке Кошина также сообщал телеканал «Дождь».

Ранее на этой неделе в отставку ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а также глава Самарской области Николай Меркушкин.

В Кремле серию отставок губернаторов назвали нормальной и ожидаемой. Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.