Иностранцам хотят давать гражданство России за инвестиции в Дальний Восток

Минвостокразвития подготовило законопроект о выдаче российского гражданство иностранцам, которые инвестируют в развитие Дальнего Востока не менее десяти миллионов долларов. Документ опубликован на портале проектов нормативных документов.

Законопроект предполагает выдачу гражданства в упрощенном порядке. Это означает, что исключаются требования к сроку проживания и знанию языка. Кроме этого, не нужно будет отказываться от гражданства другого государства, а также подтверждать источник средств к существованию.

На упрощенный порядок выдачи гражданства может претендовать не только инвестор, но и его родители, супруга и несовершеннолетние дети.

В документе отмечается, что указанная сумма должна быть инвестирована в объекты на Дальнем Востоке или в акции предприятий. Причем инвестор должен владеть ими в течение трех лет с момента приобретения гражданства России.

Кроме этого, для приобретения гражданства России «инвестиции должны быть осуществлены не позднее двух лет до даты подачи заявления о приеме в гражданство», говорится в документе.

Нарушение этих требований повлечет за собой отмену решения о предоставлении гражданства.

Уполномоченными по рассмотрению заявлений от таких инвесторов Минвостокразвития предлагает сделать МИД и МВД.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству упростить предоставление гражданства крупным инвесторам Дальнего Востока. Такое поручение он дал по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ, сообщалось на сайте Кремля.

Напомним, глава государства предлагал упростить получение гражданства России для инвесторов в Дальний Восток также в ходе ВЭФ–2017.

В прошлом году в закон «О гражданстве РФ» внесли поправки, согласно которым иностранцы могут претендовать на упрощенный порядок получения российского гражданства, если вложили в уставной капитал российских компаний не менее десяти миллионов рублей.

Упрощенный порядок предоставления гражданства инвесторам действует в России с 2014 года.