В Башкирии возбудили уголовное дело из-за проблем с переселением из ветхого жилья
Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий чиновниками Уфы при реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Фонд направил в СК заявление с просьбой признать его потерпевшим по данному уголовному делу. Помимо этого, фонд намерен получить от правительства Башкирии около 500 млн рублей, выделенных на реализацию в регионе программы переселения граждан из аварийного жилья.
В управлении пресс-службы и информации главы республики сообщили, что не знают об уголовном деле.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда была рассчитана на период с 2008 по 2015 год, но была продлена до 2017 года. На ее реализацию было направлено 579,16 млрд руб.
В список аварийных домов входят более 46 тысяч объектов.