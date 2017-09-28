«Левада-центр»: более 80% россиян не хотят участвовать в протестах

Более 80% россиян заявили о нежелании участвовать в протестах как в защиту своих прав, так и в политических акциях, следует из опроса «Левада-центра».

По данным соцопроса, почти 70% россиян считают маловероятными протесты населения против падения уровня жизни или в защиту своих прав, 26% — посчитали, что это вполне возможно. Лично принять участие в акция согласны 14% опрошенных, а 80% россиян скорее бы отказались от этого.

В протестах с политическими требованиями выступили бы 11%, отказались — 82%.

В коцне августа «Левада-центр» опубликовал опрос, из которого следует, что ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ волнует только 4% россиян. Самой большой проблемов в стране жители России назвали повышение цен (61%).

Напомним, в марте и июне в российских городах прошли митинги сторонников политика Алексея Навального. В некоторых городах акции были не согласованы властями, в том числе в Москве и Петербурге, и закончились массовыми задержаниями.