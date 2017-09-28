Россия списала странам Африки более $20 млрд долга

Россия списала странам Африки долг на сумму более $20 млрд. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

По его словам, это было сделано в рамках «инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью» (цитата по Интерфаксу).

Путин добавил, что в 2016 году Россия выделила по каналам Всемирной продовольственной организации $5 млн на поддержку стран Африки.

Пресс-служба Кремля сообщает, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили увеличение уровня торгового оборота. За последнее время он вырос вдвое. В частности, российский «Русал» вложил в экономику Гвинеи более $300 млн.

Альфа Конде также поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с лихорадкой Эбола. Речь идет об открытии в Гвинеи кризисного центра, который проводит исследования в области борьбы с этой болезнью.

По итогам переговоров представители двух государств подписали пакет документов о сотрудничестве.

В конце августа Россия выплатила последний внешний долг СССР. Задолженность в размере $125,2 млн была погашена перед Боснией и Герцеговиной.

Тогда же Минфин сообщил, что в части государственного внешнего долга России в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме $594,3 млн. Россия должна погасить его до конца 2025 года.