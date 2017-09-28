Адвокат сообщил о планах госпитализировать Белых до конца сентября

Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, обвиняемого в получении взятки, госпитализируют в больницу СИЗО «Матросская тишина» до конца сентября. Об этом «Новой газете» рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

По словам Грохотова, защита обвиняемого обращалась с просьбой госпитализировать Белых несколько месяцев назад, когда у него ухудшилось состояние здоровья.

«Нам сообщили, что госпитализация должна состоятся в сентябре: документы для перевода Белых в больницу при „Матросской тишине“ оформляются, ждем подтверждение заявки», — сказал адвокат.

После ухудшения самочувствия Белых в середине сентября, Грохотов вновь общался с руководством СИЗО «Лефортово» и попросил провести срочную госпитализацию.

«Мы находимся в ожидании того, что документы согласуют и будет проведена госпитализация», — сказал он. В противном случае, уточнил адвокат, защита Белых будет жаловаться и требовать перевода в больницу.

Напомним, экс-губернатора Кировской области Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в столичном ресторане. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро и возбудили уголовное дело.

Следствие полагает, что Белых получал взятки за оказание помощи предприятиям «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания».

Позже в отношении Белых возбудили еще одно дело по статье 290 УК РФ. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого. Бывший губернатор свою вину отрицает.