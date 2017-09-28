В Минобороны отрицают захват в плен и гибель российских военных в Сирии

В Минобороны отрицают сообщения о захвате в плен и гибели российских военнослужащих в Сирии, передает Интерфакс со ссылкой на представителя российской авиабазы «Хмеймим».

«Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению», — цитирует собеседника агентство.

Ранее близкое к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая в организации — ред.) информационное агентство Amaq сообщило, что боевики взяли в плен двоих российских солдат в сирийском городе Дейр-эз-Зор. На это обратила внимание SITE Intelligence Group.

По данным SITE, один солдат был убит.

«Видели эти сообщения. У меня нет подтверждения, либо опровержения этих данных. Они нуждаются в проверке», — прокомментировала информацию представитель МИД Мария Захарова.

Напомним, 18 сентября боевики запрещенной организации «Джабхат ан-Нусра» заблокировали 29 сотрудников российской военной полиции в сирийской провинции Идлиб. Тогда трое россиян получили ранения. Накануне Минобороны заявило, что командиры, которые руководили атакой, после авиаудара были убиты.