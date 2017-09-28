«КиноПоиск» сообщил о масштабном взломе аккаунтов для накрутки рейтинга фильму «Крым»

Главный редактор «КиноПоиска» Елизавета Сурганова рассказала, что в день выхода фильма «Крым» были взломаны десятки тысяч пользователей ресурса, чтобы поднять рейтинг ожидания ленты.

«Размах там, конечно, ого-го — некто, очень желавший повысить рейтинг ожидания у фильма, взломал аккаунты нескольких десятков тысяч пользователей “КиноПоиска” и поставил за них “Крыму” отметку “жду”», — написала она в фейсбуке.

По словам Сургановой, в четверг утром рейтинг ожидания фильма был 62%, у картины было 70 тыс. отметок «жду» от пользователей. После того как «КиноПоиск» удалил все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тыс., а общий рейтинг упал до 21%.

«Сегодня некоторые пользователи “КиноПоиска” сообщили нам, что, их аккаунт был скомпрометирован — в их профилях было отмечено, что они ждут выход фильма “Крым” (…) Сейчас мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, какое количество аккаунтов могли быть взломаны», — говорится на странице «КиноПоиска» в твиттере.

Представитель режиссера фильма «Крым» Алексея Пиманова не смогла предоставить «Новой газете» оперативный комментарий.

Фильм «Крым», как сообщают его создатели, рассказывает «историю о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе на фоне реальных событий крымской весны 2014 года». Фильм вышел в прокат в четверг, 28 сентября.