Глава Минкомсвязи Никифоров допустил блокировку Telegram в России

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров допустил блокировку Telegram в России, если мессенджер не будет сотрудничать с российскими властями, передает Интерфакс.

«В конечном итоге блокировка Telegram, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать, они, с точки зрения исполнения закона, подпадут под блокировку», — сказал он.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ составила административный протокол на компанию за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей.

«В России у Telegram уже около 10 миллионов пользователей, и страна, похоже, спешит присоединиться к Ирану в вопросе заведения дел на руководство Telegram. Из-за невыполнения антиконституционного закона Яровой ФСБ составляет на нас административные протоколы, которые, как считают юристы, неизбежно приводят к судебным процессам», — прокомментировал ситуацию Дуров.

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В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров лично потребовал от Павла Дурова и администрации мессенджера передать данные о сервисе, чтобы ведомство включило его в реестр организаторов распространения информации в интернете. Под угрозой блокировки Дуров согласился зарегистрировать мессенджер, но отказался передавать властям данные о пользователях.