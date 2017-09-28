Прокуратура Ялты обвинила супругу депутата Госдумы в незаконном получении земли в городе

Прокуратура Ялты назвала незаконным решение Гурзуфского поселкового совета о выделении земельного участка Оксане Шеремет, супруге депутата Госдумы Михаила Шеремета.

«В ходе проверки в деятельности администрации города Ялты выявлены нарушения земельного законодательства, допущенные при принятии решений о предоставлении земельных участков, указанных в вашем обращении», — говорится в ответе надзорного ведомства на запрос крымского общественника Александра Талипова.

Сам Талипов рассказал «Новой газете», что его запрос касался земельного массива площадью около 10 га, расположенного в поселке Краснокаменка (входит в городской округ Ялта). Участок площадью 10 соток в этом массиве был выделен Оксане Шеремет 14 марта 2014 года, за 4 дня до официального вхождения Крыма в состав России. На полуострове в это время уже де-факто не работали украинские институты власти, а сам Михаил Шеремет командовал Народным ополчением Крыма.

Согласно имеющимся в распоряжении «Новой газеты» документам, участок в спорном массиве в Краснокаменке также был выделен Наталье Кононовой, супруге министра строительства Крыма Сергея Кононова.

В прокуратуре Ялты отмечают, что намерены обязать администрацию города «устранить нарушения законодательства». При этом в надзорном ведомстве не уточняют, придется ли для этого изымать спорные земельные участки у высокопоставленных собственников.

В секретариате Михаила Шеремета «Новой газете» заявили, что предоставят его комментарий в течение дня, но к моменту публикации никакой реакции на претензии прокуратуры со стороны депутата Госдумы не последовало.