Россия стала лидером по темпу роста числа долларовых миллионеров

В 2017 году Россия показала самый высокий темп роста числа долларовых миллионеров в мире. Об этом говорится в докладе World Wealth Report, подготовленный консалтинговой компанией Capgemini.

В этом году число людей в России, чье состояние превышает один миллион долларов, увеличилось на 19,7%. Всего в стране 182 тысячи долларовых миллионеров. Это 15-е место в рейтинге по числу состоятельных людей.

На втором месте по темпам роста числа богатых людей после России — Бразилия, в которой количество миллионеров возросло на 10,7% и составило 164 тысячи человек.

В США, которые заняли первое место в списке, 4,8 миллиона долларовых миллионеров, в Японии — 2,9 миллиона человек. Германия, занявшая 3 место, 1,2 миллиона миллионеров, у Китая — 1,1 миллиона.

На эти четыре страны приходится 61% от общего количества миллионеров в мире, которое составляет 16,5 миллиона человек.

В среднем по всему миру число миллионеров выросло на 7,5%.

Анастасия Тороп