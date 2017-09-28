Геленджикский суд оштрафовал инвалида-колясочника на 10 тысяч рублей за нарушение на митинге

Геленджикский городской суд вынес решение в отношении инвалида-колясочника Александра Еремеева, организатора митинга против бездействия властей 5 августа. Мужчина был оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что он не остановил митингующих, которые пришли на митинг с плакатами, оскорбившими власть.

Митинг прошел в краснодарском Геленджике 5 августа и собрал более 500 человек, которые выступили против бездействия городских чиновников. Заявителем митинга стали жители поселка «Пушкинский дол» – 400 семей, которые приобретали право аренды на лесные участки у компаний, связанных с родственниками бывшего губернатора Краснодарского края и нынешнего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, а также его давнего соратника, депутата Госдумы Александра Ремезкова.

Несмотря на то, что митинг был согласован с властями, четырех участников митинга, развернувших плакаты, оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого. Нарушение полиция усмотрела в том, что на митинг участники пришли с плакатами «Кубанское правосудие – это ад!», «Мэра Геледжика Хрестина – в отставку!» и «Судью Хахалеву – в отставку!». Эти плакаты с призывами снять чиновником и судей с должности полиция сочла «оскорбительными».

Вслед за этим был оформлен протокол в отношении организатора митинга Александра Еремеева. На суд пришло более 50 жителей «Пушкинского дола». В протоколе было указано, что Александр Еремеев допустил нарушение установленного порядка, нарушив заявленную цель мероприятия «информирование граждан о случаях массового обмана и мошенничества на территории города Геленджик, информирование граждан о бездействии властей».

Как организатору митинга, Александру Еремееву грозил штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Судья Геленджикского районного суда Борис Садов учел, что Еремеев является инвалидом и оштрафовал организатора митинга на 10 тысяч. Также участковый Внуков, который выступил истцом, признал, что не до конца разъяснил Еремееву его права как организатора митинга.