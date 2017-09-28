Центробанк решил без суда закрывать банкирам выезд из России

Банк России намерен наделить силовиков правом ограничивать на срок до шести месяцев выезд руководителей и владельцев финансовых организаций за границу, в случае если в отношении них проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разработанный ЦБ законопроект.

Поводом для решений о запрете на выезд будут являться заявления Банка России «об обоснованных предложениях о наличии признаков преступления».

Эта мера, говорится в пояснительной записке к законопроекту, «продиктована необходимостью гарантирования прав общества, вкладчиков и кредиторов, организаций и государства от незаконных действий, связанных с выводом капитала и хищением денежных средств».

«В настоящее время данная инициатива обсуждается с заинтересованными министерствами и ведомствами, дополнительные комментарии преждевременны», — сообщил представитель пресс-службы ЦБ.

В документе сказано, что в течение 2015–2016 годов в связи с аннулированием лицензий 22 негосударственных пенсионных фондов (НПФ) государству в лице ЦБ пришлось замещать 66,9 млрд рублей утраченных пенсионных накоплений. При этом компенсировать в ходе ликвидации фондов пока удается 13,9% средств.