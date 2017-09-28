Рособрнадзор отказал Европейскому университету в новой лицензии

Европейский университет в Санкт-Петербурге получил уведомление об отказе в выдаче образовательной лицензии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказали в ЕУ, решение контролирующего ведомства принято без учета позиции университета.

«Мы по-прежнему считаем, что выводы проверки не соответствуют действительности, не раскрывают сути имеющихся претензий и не указывают на фактические обстоятельства предполагаемых нарушений», — заявили в вузе.

В ЕУ надеются, что Рособрнадзор представит разъяснения и конкретизирует свою позицию, и намерены вновь подать документы на предоставление лицензии.

Решение об отказе в выдаче лицензии принято на основании проверки, проведенной в новом здании университета. Рособрнадзор обнаружил целый ряд нарушений. В частности, отмечает газета, здание не приспособлено для обучения студентов с органиченными возможностями, а также некоторые помещения не соответствует для проведения в них занятий по нескольким направлениям.

Конкретно о том, какое «материально-техническое обеспечение» для этих специальностей отсутствует для этих специальностей отсутствует, не уточняется.

10 августа Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который признал право городских властей на разрыв договора об аренде Европейским университетом особняка Кушелева-Безбородко.

Таким образом, вуз окончательно лишился права занимать здание.

Ранее Европейский университет обратился в Рособрнадзор с просьбой аннулировать образовательную лицензию, чтобы иметь возможность оформить новую. Старой вуз лишился из-за претензий ведомства.

Европейский университет в Петербурге был создан в 1994 году при активной поддержке мэра города Анатолия Собчака. Вуз специализируется на гуманитарных и социальных науках. В его попечительский совет входят глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Анастасия Тороп