В Москве появилась система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц

В Москве заработала одна из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с функцией распознавания лиц по всему городу. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Благодаря алгоритму, основанному на использовании нейросетей, видеозаписи с городских камер проходят анализ в режиме реального времени. Лица на записях сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить с информацией в различных базах данных — например, в фотобазах правоохранительных органов, когда речь идет о поиске правонарушителя», — говорится в сообщении.

Во время пилотных испытаний с помощью системы было обнаружено и задержано более 50% нарушителей закона, которых разыскивали с использованием аналитических алгоритмов. До этого некоторых из них не могли найти в течение многих лет.

На данный момент к системе городского наблюдения подключены порядка 16 тысяч пользователей — это сотрудники правоохранительных органов, государственных и муниципальных организаций.

Москвичи также смогут подключать свои камеры наблюдения к общей городской сети.

Агентство Bloomberg сообщает, что технология распознавания лиц в Москве была разработана российским стартапом N-Tech.Lab Ltd. В 2016 году компания выпустила мобильное приложение под названием FindFace, которое позволяет найти человека в социальных сетях по его фотографии.

Анастасия Тороп