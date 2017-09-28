В Госдуме создали комитет по блокчейн-технологиям

В Госдуме появился экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, свою работу он начал при комитете по экономическому развитию. Сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

«У Госдумы в решении этого вопроса (формирования цифровой экономики — прим. ред.) ответственная задача — на законодательном уровне обеспечить необходимые условия для развития цифровой экономики. Для этих целей и был создан Экспертный совет по цифровой экономике и блокчейн-технологиям», — сказал координатор экспертного совета и депутат Госдумы Дмитрия Сазонова.

Возглавляет экспертный совет предприниматель и гендиректор агентства «Легион Digital» Артем Кольцов, в состав совета также вошли нтернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, руководитель межведомственной рабочей группы по вопросам криптовалюты при Госдуме Элина Сидоренко, глава Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов.

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Ранее СМИ сообщали, что в России появится отдельный комитет по блокчейну. В августе Росстандарт начал набирать в него экспертов.

Максим Прошкин