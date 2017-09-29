ФСБ задержала начальника полиции Камчатки

Начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко вручает погоны младшего лейтенанта и свидетельства о присвоении специальных званий. Фото: пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю генерал-майора Александра Сидоренко по делу о махинациях при финансировании строительства вертолетной площадки в Халактырском аэропорту. Об этом сообщает «Камчатка-Информ». Эту информацию подтвердили в Следственном комитете России.

В сообщении СК говорится, что Сидоренко задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285. УК РФ). Следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении Сидоренко под стражу.

По данным собеседника агентства, Сидоренко задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского сразу после того, как тот вернулся из отпуска, и отправили в Хабаровск для дачи показаний. Отмечается, что дело расследует Шестое следственное управление Главного СУ Следственного комитете России.

В УМВД, УФСБ и СКР по Камчатскому краю официально информацию пока не комментируют, как и факт задержания начальника главка полиции. Однако информация о Сидоренко на сайте управления МВД в разделе «руководство», как заметило «Камчатка-Информ», уже не фигурирует.

Согласно данным агентства, генерал-майор Александр Сидоренко занимает должность начальника УМВД по Камчатскому краю уже 6,5 лет. До назначения на эту должность он занимал пост начальника криминальной милиции Республики Коми.

Андрей Дубровский