В Москве атаковали здание редакции «Ленты.ру»
В Москве в ночь на 29 сентября неизвестные совершили нападение на здание на Варшавском шоссе, где находится редакция «Ленты.ру». Об этом сообщается на сайте издания.
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Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой. В результате инцидента никто не пострадал.
К зданию редакции «Ленты.ру» прибыли сотрудники московской полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.