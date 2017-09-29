Новая газета

В Москве атаковали здание редакции «Ленты.ру»

Общество

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В Москве в ночь на 29 сентября неизвестные совершили нападение на здание на Варшавском шоссе, где находится редакция «Ленты.ру». Об этом сообщается на сайте издания.

Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой. В результате инцидента никто не пострадал.

К зданию редакции «Ленты.ру» прибыли сотрудники московской полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Теги:
хулиганство, поджоги, полиция, нападение, лента
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