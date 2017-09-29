В Москве атаковали здание редакции «Ленты.ру»

В Москве в ночь на 29 сентября неизвестные совершили нападение на здание на Варшавском шоссе, где находится редакция «Ленты.ру». Об этом сообщается на сайте издания.

Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой. В результате инцидента никто не пострадал.

К зданию редакции «Ленты.ру» прибыли сотрудники московской полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.