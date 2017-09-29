Сенат США одобрил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России

Сенат Конгресса США одобрил кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост посла Соединенных Штатов в России. Об этом сообщается на странице сената в твиттере.

Как отмечает Reuters, ранее Комитет по иностранным делам Сената единогласно одобрил кандидатуру Джона Хантсмана.

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Напомним, кандидатуру Хантсмана на этот пост выдвинул президент США Дональд Трамп. Срок полномочий действующего американского посла в России Джона Теффта истекают осенью.

Новый посол СЩА в России имеет внушительный дипломатический опыт. При прежнем президенте США Бараке Обаме он занимал пост посла США в Китае, во время президентства Джорджа Буша-старшего представлял страну в Сингапуре. В 2012 году Хантсман выдвигал от республиканцев свою кандидатуру на выборах президента США.