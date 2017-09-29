АТОР предложила сделать чартерный авиарынок более прозрачным для туроператоров

Ассоциация туроператоров России (АТОР) после краха 10-й из крупнейших российских авиакомпаний «ВИМ-Авиа» направила в Минтранс предложения по регулированию рынка чартерных рейсов, говорится на сайте ассоциации.

В АТОР причину проблем после краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» связывают с тем, что при заключении договора с перевозчиком туроператоры не имеют технической возможности проверить, имеет ли авиакомпания возможность перевести заявленное число пассажиров.

Ассоциация предложила сделать открытым для туроператоров порядок выдачи допусков авиакомпаниям. По мнению АТОР, необходимо публиковать в открытом доступе сведения о количестве свободных самолетов перевозчиков и планируемом вводе новых воздушных судов, а также другой информации, характеризующей реальные возможности по перевозке туристов.

Напомним, правительство пообещало перевезти всех туристов чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» за две недели. С 16 октября, по информации Росавиации, перевозчик полностью прекращает свои полеты.

Ранее «ВИМ-Авиа» объявила о прекращении чартерных рейсов из-за задолженностей перед аэропортами и поставщиками топлива. В отношении компании завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, компания продавала билеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

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Андрей Дубровский