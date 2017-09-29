ФСБ заявила о пресечении ввоза нелегального оружия с Украины

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с МВД обезвредила сеть торговцев завезенным с Украины нелегальным оружием. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

По этому делу сотрудники спецслужбы провели обыски в 21 регионе России. К поставкам, изготовлению, модернизации и сбыту этого оружия, по версии ФСБ, могут быть причастны 62 человека.

Всего при обыске изъято 181 единица огнестрельного оружия. В том числе, ручной пулемет «Калашникова», 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер. Кроме того, правоохранители обнаружили гранаты, комплектующие для изготовления оружия и более 7000 боеприпасов различного калибра, а также более 18 кг взрывчатки и средств для минирования.

Дополняется