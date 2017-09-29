Новая газета

Полиция задержала Навального в подъезде его дома

Общество

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В Москве полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального в подъезде дома, где он живет. Об этом он написал в своем инстаграмме. По словам политика, он направлялся на вокзал, чтобы поехать на митинг в Нижнем Новгороде.

«Как в кино, подъехала машина - из неё полиция», — написал Навальный.

По словам Навального, его предположительно везут в ОВД «Даниловский».

29 сентября оппозиционер Алексей Навальный должен был выступать на согласованном митинге в Нижнем Новгороде.

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