В Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали российского военнослужащего

В Симферополе задержали двоих россиян, один из них —военнослужащий. По версии ФСБ, задержанные передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович», — приводит агентство отрывок сообщения ФСБ.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена». По этой статье обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.

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